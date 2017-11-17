На Закарпатье депутаты устроили драку на детском дне рождения: видео

В селе Плоское (Свалявский район, Закарпатская область) двое депутатов организовали драку с гостями детского праздника в ресторане "Золотое руно".

В ночь с 12 на 13 ноября депутаты от партии Возрождение Сергей Калабишка (Свалявский райсовет) и Иван Куля (сельсовет Плоского) посетили заведение, где люди отмечали детский день рождения, сообщает портал Mukachevo.net.

Затем, на почве личной неприязни к гостям, народные избранники спровоцировали конфликт.

По словам очевидцев, депутаты начали перешли на оскорбление посетителей ресторана. Словесный конфликт быстро перерос в драку с угрозами начать стрелять из винтовки.

В полиции по факту инцидента уже открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины (хулиганство). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде от трех до семи лет тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киевском облсовете депутат от БПП жестоко избил коллегу от "Батьківщини".