На Светлодарке уничтожена передовая пулеметная точка боевиков, "прилетело что-то тяжелое" — волонтер

В районе поселка Новолуганское (находится на Светлодарской дуге) Донецкой области уничтожена передовая пулеметная точка боевиков, в нее "прилетело что-то тяжелое".

Об этом известный волонтер из Днепра Юрий Мысягин написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что враг лишился позиции в результате вынужденных ответных действий украинских воинов.

"На Светлодарской дуге в районе поселка Новолуганское противник потерял свою передовую пулеметную точку", — отметил активист.

Напомним, в начале ноября волонтер Оксана Быкова сообщила, что в зоне АТО на востоке Украины был уничтожен блиндаж террористов. Узнать больше об инциденте можно здесь.