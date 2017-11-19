В Николаеве "Жигули" протаранили маршрутный автобус, пострадали семеро

19 ноября 2017, 14:17

Авария произошла на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Торговой в Корабельном районе города.

  • ДТП в Николаеве @UA.National.Police.Nikolaev
  • В Николаеве "Жигули" протаранили маршрутный автобус, пострадали семеро @UA.National.Police.Nikolaev
  • В Николаеве "Жигули" протаранили маршрутный автобус, пострадали семеро @UA.National.Police.Nikolaev
  • В Николаеве "Жигули" протаранили маршрутный автобус, пострадали семеро @UA.National.Police.Nikolaev
  • В Николаеве "Жигули" протаранили маршрутный автобус, пострадали семеро @UA.National.Police.Nikolaev

В субботу вечером, 18 ноября, в Николаеве в результате столкновения автомобиля "ВАЗ 2106" с маршрутным автобусом "ГАЗель Рута" пострадали семь человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что авария произошла 18 ноября около 17:35 на пересечении пр. Богоявленского и ул. Торговой в Корабельном районе города.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 76-летний водитель и 64-летняя женщина — пассажир легкового автомобиля, а также пять пассажиров автобуса.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводятся следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье перевернулся военный грузовик: есть погибший.

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