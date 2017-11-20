Стрельба и ранение. На Житомирщине бандиты отобрали у бизнесменов золота на 15 миллионов

В воскресенье вечером, 19 ноября, в Житомирской области вооруженные грабители остановили автомобиль предпринимателей и отобрали у них 30 килограммов ювелирных изделий из золота на 15 миллионов гривен.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации ГУ НП в Житомирской области.

"19 ноября в Бердичевском районе неизвестные напали на автомобиль Volkswagen Tiguan, в котором двое предпринимателей перевозили из Киева в Винницу около 30 кг ювелирных изделий из золота", — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, инцидент произошел около 20:00 на автодороге Житомир — Могилев-Подольский в с. Гришковцы Бердичевского района.

Нападавшие с оружием на нескольких автомобилях заблокировали движение Volkswagen на кольце для разворота и силой вытащили из салона водителя. В это время пассажир пытался бежать из автомобиля, однако разбойники прострелили ему ногу.

Водителя и Volkswagen нападавшие увезли с собой, но через 4-5 км бросили на дороге, забрав из салона ювелирные изделия в нескольких сумках.

Раненого пассажира, который остался на месте происшествия, увидели другие участники движения и вызвали "скорую".

Как установили полицейские, пострадавшие являются жителями Винницы, которые несколько дней участвовали в столичной выставке ювелирных изделий.

Сейчас полиция ищет нападавших. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой).

Напомним, ранее в Киеве бандиты избили мужчину и отобрали у него 3 миллиона гривень.