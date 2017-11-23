Эксперт рассказал о серии диверсий в Донецке: уничтожены "офицеры ДНР"

23 ноября 2017, 10:50

Разборки российских силовиков между собой из "ЛНР" перешли на территорию соседней псевдореспублики, отметил Тымчук.

В ночь на четверг, 23 ноября, в захваченном Донецке произошла серия диверсий против штабных структур "1-го армейского корпуса" — самопровозглашенной ДНР, есть жертвы среди "офицеров", написал нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, на протяжении последних суток разборки российских силовиков между собой на Донбассе, результатом чего стали события в Луганске, перешли на территорию соседней "республики".

"… произошла серия диверсий против штабных структур "1 АК ДНР", дислоцированных в Донецке. Есть жертвы среди офицеров штаба "1 АК ДНР", штабов "отдельной артиллерийской бригады" и "100-й бригады" (т.н. "республиканская гвардия ДНР")", — отметил военный эксперт.

Политик добавил, что "российское командование данных структур и структурных подразделений с начала событий в Луганске выдвигало идею объединения "ЛДНР" в одно образование под руководством Донецка".

Напомним, 21 ноября в Луганске уволенный с должности главы "Министерства внутренних дел" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет устроил "военный переворот". Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, ссылаясь на сведения своих источников, писал, что главарь псевдореспублики Игорь Плотницкий сбежал в Россию.

Эксперты объяснили "Главреду", из-за чего мог разгореться конфликт в рядах боевиков "ЛНР", что не поделили лидер псевдореспублики и Корнет, какие последствия могут иметь нынешние события в Луганске, а также какова роль "кукловодов" из Москвы в этих процессах, ознакомиться с их мнениями можно здесь.

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