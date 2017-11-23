Остались без присмотра. Пожар "отправил" в реанимацию двух малышей

На Житомирщине из-за пожара двое малолетних детей оказались в реанимации. В УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Житомирской области сообщили, что о случившемся узнали от сотрудников Чудновской центральной районной больницы.

Четырехлетний мальчик и его двухлетняя сестра поступили в реанимационное отделение с сильным отравлением продуктами горения. После проведения расследования, выяснилось, что пожар произошел из-за халатности матери. В селе Большие Коровинцы женщина оставила двух своих детей в съемном доме, а сама в это время пошла колоть дрова. Горе-мать оставила топиться печку, которая и стала причиной пожара.

По предварительным данным, ее сын зажег от печки бумагу и понес в комнату. От этого и загорелась остальная мебель. Пожар увидели соседи и хозяйка дома. Женщина вынесла потерявших сознание детей на свежий воздух. Малыши спрятались от огня на диване, приводить их в чувство до приезда медиков пытались мать и соседи. Они поливали детей водой, делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Потушить пожар односельчане пытались собственными силами.

После приезда медики оказали детям необходимую помощь и доставили их в больницу. Сейчас о состоянии ребят ничего не известно, врачи не делают прогнозов и не комментируют случившееся.

Ранее на Прикарпатье из-за халатности родителей-алкоголиков умер годовалый младенец. Это уже второй погибший ребенок у этой семьи. В первый раз полиция не смогла доказать вину родителей, однако сейчас им грозит до пяти лет лишения свободы.