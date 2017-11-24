ДТП с грузовиками в Винницкой области. Mercedes на встречке протаранил Isuzu, погибли оба водителя

Водители были доставлены в больницу, где во время оказания медицинской помощи скончались.
Авария произошла около четырех часов утра в селе Селище, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Отмечается, что во время встречного разъезда столкнулись два грузовых автомобиля.
Предварительно установлено, что водитель Mercedes, 36-летний житель Хмельницкого, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Isuzu.
За рулем Isuzu, который двигался в направлении Винницы, находился 55-летний житель Черкасской области.
Оба водителя были доставлены в больницу, где во время оказания медицинской помощи скончались.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.
Сейчас назначено проведение ряда экспертиз.
Напомним, ранее в Винницкой области "копейка" врезалась в столб: погиб военный, водитель сбежал с места ДТП.