Пытки и избиения. В Днепре задержали банду рэкетиров, обложивших бизнесменов "данью"

Разоблачена группировка рэкетиров, которые систематически "выбивали" деньги из бизнесменов.

Правоохранители установили, что участники бандформирования — пять жителей Днепропетровской и Донецкой областей из криминальной среды — вымогали у предпринимателей ежемесячную "дань", сообщает пресс-центр СБУ.

"Компромат" для давления на коммерсантов злоумышленники получали от их конкурентов. Своих жертв они запугивали избиением, пытками и угрозами расправы над родственниками", — отметили в СБУ.

По информации спецслужбы, злоумышленники получали указания от криминального "авторитета", который координировал свои действия с российскими "ворами в законе".

Сотрудники СБУ задокументировали, что, угрожая физической расправой, бандиты потребовали от донецкого бизнесмена платить 800 тысяч грнивень ежемесячно за непрепятствование предпринимательской деятельности в агропромышленной сфере.

Так, оперативники спецслужбы задержали пятерых бандитов в одном из ресторанов Днепра во время получения 400 тысяч гривень "отступных".

Злоумышленники взяты под стражу согласно ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.189 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом накрыли банду рэкетиров.