Неспокойная "ЛНР". В Луганске рванула граната, есть пострадавшие

В центре захваченного Луганска взорвалась ручная граната, пострадали три женщины, они попали в больницу.

Инцидент произошел на ул. Шелкового, пишет сайт боевиков "ЛНР" со ссылкой на начальника дежурной смены "Центра управления в кризисных ситуациях МЧС" псевдореспублики Константина Дахненко.

"… в результате взрыва ручной гранаты получили минно-взрывные травмы три женщины. В тяжелом состоянии пострадавшие госпитализированы", — говорится в статье.

Напомним, 21 ноября в Луганске уволенный с должности главы "Министерства внутренних дел" террористической "ЛНР" Игорь Корнет устроил военный переворот. "Глава" псевдореспублики Игорь Плотницкий сбежал в Россию, его сняли на видео в аэропорту Москвы. Позже он подал в отставку, его должность занял экс-СБУшник, бывший "министр госбезопасности" Леонид Пасечник.

Эксперты объяснили "Главреду", из-за чего мог разгореться конфликт в рядах боевиков "ЛНР", что не поделили лидер "республики" и Корнет, какие последствия могут иметь нынешние события в Луганске, а также какова роль "кукловодов" из Москвы в этих процессах, ознакомиться с их мнениями можно здесь.