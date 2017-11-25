В Киеве мать случайно уличила воспитательницу в избиении ребенка

В Николаеве в детском саду №131 воспитательница избила 4-летнего ребенка. Об этом со ссылкой на слова матери пострадавшей девочки сообщает ТСН.

Анастасия Крицкая рассказала, что воспитательница в детском саду кричала на ее дочь и била ребенка ногой. Женщина пришла в заведение посреди дня и стала случайной свидетельницей ужасной сцены.

"Открыла дверь и увидела: она хватает ребенка за спину, за платье, бросает ее, та падает, после чего были несколько ударов ногой в область спины. Ребенок закричал, я закричала, воспитательница повернулась в шоковом состоянии, сказала: простите, это впервые, такого больше не повторится", - рассказала мать.

Она сразу же обратилась к заведующей заведения, однако та принялась защищать воспитательницу и обвинила ребенка в неадекватном поведении. Руководитель детсада заявила, что у ее сотрудницы 40 лет безупречного опыта и она просто пыталась успокоить девочку во время приступа.

Мама ребенка обратилась в полицию. Она настаивает, что ее дочь никогда не вела себя неадекватно или так, чтобы ее приходилось успокаивать подобным образом. Сразу после инцидента воспитательница уволилась из детского сада по собственному желанию. После этого дети рассказали, что она неоднократно избивала некоторых ребят.

В полиции возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка. Правоохранители вызвали воспитательницу на допрос, однако свою вину она отрицала.

"Предусмотрена ответственность как в виде штрафа, так и исправительных и общественных работ", - пояснил начальник Корабельного отдела полиции Николаева Виталий Маренчук.

Мама пострадавшей девочки рассказала, что ребенок до сих пор переживает психологическую травму. У нее по всей спине и коленях синяки. Девочку уже осмотрел судмедэксперт. После результатов экспертизы полиция будет принимать решение о заключении воспитательницы под стражу.

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