В Запорожье вандалы закрасили мемориальную доску героя Небесной Сотни

Неизвестные вандалы зарисовали черной краской мемориальную доску, посвященную герою Небесной сотни Василию Сергиенко и установленную на улице, носящей его имя.

Соответствующие сообщение и фотоснимки на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал Сергей Светличный.

"На Бабурке изуродовали памятную табличку Герою Украины

Пока одни рапортуют через соцсети об уничтожении бюста Сталина, вторые включают "ответку" [...] Уродуют стены домов и таблички героям Украины. Фото сделано сегодня", - говорится в тексте.

Как сообщает "Радио Свобода", в Главке Национальной полиции по Запорожской области информировали о том, что в ведомство пока не поступало обращений относительно происшествия.

К слову, мемориальная табличка, посвященная Василию Сергиенко, была установлена в Хортицком районе Запорожья в августе прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве вандал разрушил памятник героям Небесной Сотни.