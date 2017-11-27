В Запорожье женщина выкинула младенца с балкона многоэтажного дома

В Запорожье женщина выбросила младенца с балкона многоэтажки. О причинах такого поступка ничего не сообщается.

Как передает УНН, об инциденте сообщила пресс-офицер патрульной полиции Юлия Шеймухова. Информацию подтвердила начальник отдела коммуникации ГУНП области Екатерина Людвик.

Подробности инцидента не уточняются, но уже известно, что женщину задержали патрульные полицейские.

Также информацию на своей странице в соцсети фейсбук подтвердил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Ужасное начало утра. В Запорожье женщина 1973 года рождения выбросила в окно пятимесячного ребенка. Мать малыша пошла в магазин, в это время с ребенком находилась ее подруга. Когда младенец начал плакать, та и решила выбросить его в окно с третьего этажа. Это кошмар, сочувствую родителям", - написал Аброськин.

Как сообщалось ранее, в Запорожье неизвестные закрасили мемориальную доску героя Небесной Сотни.

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