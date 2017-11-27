В разведке назвали потери врага: за неделю в зоне АТО убиты и ранены 56 оккупантов

В зоне АТО на Донбассе за последнюю неделю террористы понесли ощутимые потери: были уничтожены 34 боевика, ранены — 22.

Об этом рассказал на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки МО.

"С 20 по 26 ноября сего года потери в составе российских оккупационных войск составили 34 убитыми и 22 ранеными", — рассказал Лысенко, сообщает пресс-служба Минобороны.

Напомним, ранее в разведке рассказали, что в зоне АТО грузовик с "ДНРовцами" напоролся на мины.