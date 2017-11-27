На Николаевщине у местного жителя изъяли оружие, украденное в Крыму

Сотрудники полиции в Николаевской области совместно с прокуратурой и СБУ выявили хранилище с украденным в Крыму оружием. У злоумышленника также изъяли наркотики.

Отмечается, что безработный житель Николаева, имея контакты с местным криминалитетом, организовал в собственном доме "своеобразный склад".

"Во время санкционированных обысков силовики изъяли автомат М40, две винтовки со штык-ножами, семь пистолетов (в том числе иностранного производства) и около 1000 патронов к ним, ручную гранату Ф-1, а также холодное оружие и заготовки для кустарного производства огнестрельного оружия", — сообщили в пресс-службе полиции АР Крым и Севастополя.

В ведомстве отметили, что во время обыска правоохранители также изъяли значительное количество кустов каннабиса и готового к употреблению наркотического вещества.

Сообщается, что после проведения баллистической и химической экспертиз изъятого, будет решаться вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрения и избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине нашли три тайника с гранатометами, минами и патронами.