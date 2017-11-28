Трагедия на Одесчине: пожар унес жизни двух маленьких детей

В понедельник, 27 ноября, в селе Староказачье Одесской области загорелась летняя надворная постройка, во время тушения найдены двое маленьких детей без признаков жизни.

Возгорание произошло по ул. Пушкина, спасатели узнали о нем в 13:41, говорится на сайте ГУ ГСЧС Украины в регионе.

"По прибытию на место пожара... было установлено, что пожар ликвидирован (в 14:15 на площади 30 кв. м — Ред.) сотрудниками пожарно-сторожевой охраны с. Староказачье и местным населением", — отмечается в сообщении.

Погибшими оказались четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик. Родителей не было рядом во время возникновения пожара, дети были оставлены без присмотра. В результате пожара огнем повреждены входные двери, мебель и личные вещи. Предполагаемая причина возгорания — использование самодельного обогревателя.

Напомним, поздно вечером 15 сентября в Одессе в корпусе детского оздоровительного комплекса "Виктория" произошел пожар, он выгорел дотла. На месте трагедии были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время сообщили о фрагментах еще одного тела.

Полиция начала производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура — по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса. Узнать больше о случившемся можно здесь.