Ужасная находка. В Кривом Роге в колодце теплотрассы было тело новорожденного мальчика

В понедельник, 27 ноября, в Саксаганском районе Кривого Рога Днепропетровской области в колодце теплотрассы рабочие нашли тело новорожденного мальчика, завернутое в пакет.

Инцидент произошел между микрорайонами Юбилейный и Солнечный, пишет "Первый городской".

"Рабочие "Теплоцентрали" проверяли колодцы и обнаружили тело. По словам сотрудников, которые нашли мертвого мальчика, в прошлый четверг (23 ноября — Ред.) они уже проверяли территорию. Ничего подозрительного... не заметили", — говорится в статье.

Напомним, 17 сентября в Саксаганском районе Кривого Рога в жилом доме из окна четвертого этажа выпал мальчик, которому был год и месяц, ребенок разбился насмерть. Узнать больше о случившемся можно здесь.