Сорвался с радиолокационной башни. В Чернобыльской зоне погиб сталкер из Беларуси

В результате падения с радиолокационной башни в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области погиб гражданин Беларуси.

Двое граждан Белоруссии и гражданка России незаконно проникли на территорию отселенного закрытого военного объекта "Чернобыль-2", рассказали в пресс-службе полиции в Киевской области.

Мужчина 33 лет попытался залезть на радиолокационную башню в нескольких километрах от станции и сорвался с высоты 15 метров.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с отметкой о несчастном случае.

В отношении двух иностранных граждан составлен протокол о правонарушении по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, которые подверглись радиоактивному загрязнению) Кодекса об административных правонарушениях.

Подготовлены документы для сокращения срока их пребывания на территории Украины.

Напомним, ранее сообщлаось, что на Чернобыльской АЭС в энергоблоке произошло задымление.