В Харькове активисты разгромили декорации к сериалу об НКВД, опубликованы фото

В Харькове активисты "Национального корпуса" разгромили декорации на съемочной площадке сериала о советских следователях и развесили фото с изображением расстрелянных работниками НКВД украинцев.

Полиция пыталась помешать активистам, в результате чего между ними завязалась потасовка, сообщает местный сайт 057.ua.

Инцидент произошел на территории НТУ "ХПИ", где уже несколько недель проходят съемки второго сезона военного детектива "По законам военного времени".

По сюжету герои фильма — следователи военной прокуратуры Светлана Елагина (Екатерина Климова) и Иван Рокотов (Евгений Воловенко) занимаются распутыванием различных преступлений.

Съемки советского сериала вызвали у харьковских активистов волну негодования. По их мнению сериал пропагандирует советские идеи, прославляет "подвиги" сотрудников НКВД, истреблявших население Украины.

Кроме того, в сериале снимаются российские актеры, внесенные в базу "Миротворца", в частности Александр Панкратов-Чёрный, который попал в "Чистилище" после посещения оккупированного Донбасса и прославления Путина еще в 2014 году.

"Мы ждали реакции правоохранительных органов, обращались к ректору ХПИ, с просьбой содействовать в прекращении съемок сериала, пропагандирующего враждебную Украине идеологию, но все — безрезультатно", — рассказал активист "НК" Стас Микуленко.

"Съемки, прославляющие НКВД, СССР, "подаривших" нам миллионы замученных и убитых украинцев, и не отражающие объективность исторических событий, в нашем городе проводиться не будут", — заявил он.

В свою очередь, в пресс-службе компании Star Media, которая проводит съемки картины, отметили, что актер Александр Панкратов-Черный не снимается в сериале "По законам военного времени 2", так как он числится в базе "Миротворец" и въезд в Украину ему запрещен. Кроме того, в компании отрицают, что сериал не пропагандирует идеи СССР.

Напомним, ранее в Украине разгарелся скандал из-за возможного запрета сериала "Сваты".