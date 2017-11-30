На Тернопольщине группа хулиганов похитила школьника из-за мизерного долга

В селе Садки Тернопольской области днем пять местных жителей — четверо школьников в возрасте от 12 до 16 лет и 19-летний юноша — похитили восьмиклассника из-за долга в 15 гривень.

Хулиганы связали парня, натянули на голову полиэтиленовый пакет, затолкали в авто и увезли, говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

"… четверо несовершеннолетних и 19-летний водитель иномарки совершили хулиганские действия и незаконно лишили свободы восьмиклассника за то, что тот якобы два года не отдавал деньги семикласснику", — отмечается в сообщении.

Один из похитителей договорился с потерпевшим встретиться возле клуба, там якобы захотел в туалет, а школьника попросил подождать. Тогда на авто подъехали остальные злоумышленники и увезли парня.

По словам потерпевшего, его вывезли на окраину села, напомнили о долге, а потом спросили, сильно ли он испугался, мол, это были шутки. Назад в село восьмиклассник вернулся в той же машине, но уже не был связан. Начато производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали в Одессе иностранцев, которые похитили 17-летнего юношу и требовали от отца крупный выкуп. Узнать больше об инциденте можно здесь.