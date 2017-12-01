В Одесской области женщина засунула тело новорожденного в морозилку

В Одесской области 20-летняя жительница Измаила Одесской области поместила тело своего новорожденного ребенка в холодильник.

О случившемся стало известно от врача перинатального центра, куда обратилась роженица из-за внутреннего кровотечения. Правоохранители выяснили, что женщина родила мальчика посреди ночи в общежитии, где проживает вместе с мужем и сыном, которому чуть больше года. При беременности на учете не находилась, сообщает пресс-служба областной полиции.

"По ее словам, увидев, что ребенок не подает признаков жизни, она разбудила мужа. Вместе они спрятали тело малыша в морозильной камере холодильника. А через несколько дней после родов женщине стало плохо, поэтому она и обратилась за помощью к медикам", — говорится в сообщении полиции.

О том, что женщина была беременной, не знали ни соседи, ни родственники.

"Тело новорожденного мальчика отправлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая покажет причины смерти ребенка. По данному факту начато уголовное производство по признакам ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины", — отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее стали известны подробности "ритуального" убийства иностранца в Одессе.