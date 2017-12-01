Убили пенсионера, забрали авто и вещи. В Одесской области подростков задержали за разбой

Правоохранители задержали в Измаиле Одесской области четырех человек, совершивших разбойное нападение и умышленное убийство.

Среди задержанных, совершивших убийство, разбой и угон автомобиля, было двое подростков, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Осуществляя превентивную деятельность, инспекторы сектора патрульной полиции остановили автомобиль "ВАЗ-2109", водитель которого нарушил правила дорожного движения. По просьбе полицейских предоставить документы на транспортное средство, водитель сказал, что документов нет, а машину он взял покататься у знакомого", — рассказали в главке.

Подозрение вызвал и тот факт, что ни водитель, ни трое пассажиров не смогли объяснить, откуда у них в салоне плазменный телевизор.

Всех четверых доставили в отдел полиции для установления личности.

По базе данных полицейские нашли фамилию и адрес проживания владельца автомобиля и выехали к нему домой.

"В доме был включен свет, однако дверь никто не открыл. Через соседей правоохранители установили родственников хозяина и с их помощью вошли в помещение. Внутри полицейские увидели беспорядок и следы крови, а в одной из комнат обнаружили и тело 64-летнего хозяина", — рассказали в отделе.

На место была вызвана следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. В ходе проведения первоочередных следственных действий установлено, что потерпевший пригласил в гости двух девушек 25 и 18 лет. Через некоторое время они открыли входную дверь своим знакомым — 16 и 17-летним юношам, с которыми заранее сговорились.

Затем злоумышленники напали на хозяина дома. Избили его металлическим прутом, завладели его мобильным телефоном, планшетом и плазменным телевизором, после чего сели в автомобиль потерпевшего и уехали с места происшествия. От полученных телесных повреждений пенсионер скончался.

По указанным фактам возбуждены уголовные производства, предусмотренные п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Все злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, ранее в Одессе накрыли банду, грабившую клиентов обменников.