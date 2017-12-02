Пьяный моряк устроил стрельбу и взял в заложники свою семью, ранен полицейский

В Белгород-Днестровском Одесской области моряк, вернувшись из рейса, пустился во все тяжкие. Напившись, он захватил в заложники свою семью и устроил стрельбу, в результате которой ранен один полицейский.

Как сообщает местное издание "Думская", мужчина поссорился с женой, достал револьвер и попытался застрелить ее и одну из дочек. Но, к счастью, не попал, после чего схватил охотничье ружье, заперся с тещей и второй дочерью, заявив, что "всех убьет".

Стоит отметить, что правоохранители, которые прибыли на место происшествия, вынуждены были просить о подкреплении из Одессы, поэтому в операции приняли участие как оперативники, так и спецназовцы.

В результате "террориста" обезвредили, жертв нет, только один полицейский получил ранение руки.

"Примерно в семь вечера в дежурную часть Белгород-Днестровского поступило сообщение. Местный житель, который выпил, угрожая оружием, взял в заложники двух женщин. Находясь в неадекватном состоянии, из окна стрелял в прохожих из охотничьего ружья. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа, участники переговоров и спецназ. Несмотря на требования полиции, мужчина отказывался освободить людей и угрожал бросить "коктейль Молотова". Потом открыл стрельбу из револьвера. Благодаря слаженным действиям наших сотрудников мужчина был обезврежен и задержан", — отметил начальник ГУНП области Дмитрий Головин.

Добавим, по последним данным, злоумышленнику было 72 года, и имел он с собой револьвер "Флоббер", который не считается оружием.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Измаиле Одесской области четырех человек, совершивших разбойное нападение и умышленное убийство.