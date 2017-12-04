Боевики подошли в тумане. Силы АТО отразили вылазку диверсантов под Песками, опубликовано видео

В зоне АТО на Донбассе произошел бой под Песками, в результате которого получили ранение украинский военный.

В тумане вражеская ДРГ пыталась занять господствующие высоты над Песками. Боевиков украинские военные заметили при помощи тепловизова, после чего завязался бой, говорится в сюжете "Военного телевидения Украины".

Атаку террористов отразили, был ранен командир подразделения ВСУ, который корректировал огонь. Сейчас он находится на лечении в больнице им. Мечникова в Днепре.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 декабря, боевики 38 раз нарушили перемирие, погиб 1 боец ВСУ, еще 4 — ранены.