Драка с поножовщиной. В Одесской области конфликт пьяных военных закончился убийством

В селе Алтестово Беляевского района Одесской области 20-летний парень во время конфликта нанес смертельное ножевое ранение своему ровеснику.

Между двумя военнослужащими, которые случайно встретились на улице, возник конфликт, причем оба находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Думская".

Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из них достал нож и ударил им сослуживца в грудь.

От полученной травмы пострадавший скончался до приезда врачей. Подозреваемый в умышленном убийстве по горячим следам задержан.

По данному факту начато досудебное следствие по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. С ним проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 декабря в Одессе в результате стрельбы убили мужчину.