Трагедия на Житомирщине. В ДТП погибли три человека, есть пострадавшие

В субботу, 9 декабря, возле села Любимовка полиции Житомирской области легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулось с другой машиной, погибли три человека, еще столько же — получили травмы различной степени тяжести.

Авария случилась около 10:10 на автодороге Бердичев — Хмельник, сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции региона.

"Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Renault на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где авто столкнулось с Toyota", — отметили в ведомстве.

На месте аварии погибла жена водителя первого авто и другой его пассажир. Еще одного их попутчика госпитализировали в реанимацию, но позже он умер. Пострадали также водитель Toyota и его 10-летний сын, они находятся в больнице.

Напомним, в ноябре на Житомирщине водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, там микроавтобус перевернулся на крышу и столкнулся с деревом, погибли два человека.