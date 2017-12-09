В Краматорске мужчина забил до смерти свою мать и прожил с телом трое суток

В Краматорске Донецкой области в одной из квартир между пьяным мужчиной и его матерью произошел конфликт, потом сын до смерти забил женщину.

После совершенного он трое суток прожил рядом с телом и продолжал пьянствовать, говорится на сайте полиции региона.

"Трое суток 29-летний злоумышленник жил рядом с трупом, а затем сообщил соседке, что мать упала и ударилась головой, в результате чего умерла", — отметили в полиции.

Соседка позвонила в полицию, а приехавшие копы нашли в жилье тело со следами насильственной смерти. Начато производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Напомним, 4 декабря в Шевченковском районе Полтавы в одной из квартир женщина во время ссоры убила свою мать, злоумышленницу задержали полицейские. Узнать больше о преступлении можно здесь.