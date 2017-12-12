ДТП на Житомирщине. BMW на встречке врезался в школьный автобус, есть погибший и пострадавшие

В понедельник, 11 декабря, в Житомирской области в результате столкновения автобуса со школьниками и автомобиля "БМВ-520" вблизи села Веселовка Коростенского района один человек погиб, пять травмированы.

ДТП произошло около 16.30 на 111 км автодороги Выступовичи-Житомир, сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области,

По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля "БМВ-520", двигаясь в направлении г. Коростеня, не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом "ТАТА БАЗ". В результате водитель легкового автомобиля, житель областного центра, от полученных травм погиб на месте происшествия, пять пассажиров автобуса получили травмы. Угрозы их жизни нет.

В полиции отметили, что в автобусе на момент аварии находилось 16 детей разного возраста и 28-летняя учительница местной школы. Ее с телесными повреждениями доставили в хирургическое отделение больницы. Детям была оказана медицинская помощь на месте без госпитализации.

Впоследствии четверо детей — в возрасте 8, 11, 14 и 15 лет — дополнительно обратились за медицинской помощью: у них диагностированы ушибы разных частей тела и назначено амбулаторное лечение.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Коростенского отдела полиции и Главного управления Нацполиции в области.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине в ДТП погибли три человека.