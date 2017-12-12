ДТП на Житомирщине. BMW на встречке врезался в школьный автобус, есть погибший и пострадавшие

12 декабря 2017, 11:16

В автобусе на момент аварии находилось 16 детей разного возраста.

  • ДТП на Житомирщине zt.npu.gov.ua
  • ДТП на Житомирщине. BMW на встречке врезался в школьный автобус, есть погибший и пострадавшие zt.npu.gov.ua
  • ДТП на Житомирщине. BMW на встречке врезался в школьный автобус, есть погибший и пострадавшие zt.npu.gov.ua
  • ДТП на Житомирщине. BMW на встречке врезался в школьный автобус, есть погибший и пострадавшие zt.npu.gov.ua

В понедельник, 11 декабря, в Житомирской области в результате столкновения автобуса со школьниками и автомобиля "БМВ-520" вблизи села Веселовка Коростенского района один человек погиб, пять травмированы.

ДТП произошло около 16.30 на 111 км автодороги Выступовичи-Житомир, сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области,

По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля "БМВ-520", двигаясь в направлении г. Коростеня, не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом "ТАТА БАЗ". В результате водитель легкового автомобиля, житель областного центра, от полученных травм погиб на месте происшествия, пять пассажиров автобуса получили травмы. Угрозы их жизни нет.

В полиции отметили, что в автобусе на момент аварии находилось 16 детей разного возраста и 28-летняя учительница местной школы. Ее с телесными повреждениями доставили в хирургическое отделение больницы. Детям была оказана медицинская помощь на месте без госпитализации.

Впоследствии четверо детей — в возрасте 8, 11, 14 и 15 лет — дополнительно обратились за медицинской помощью: у них диагностированы ушибы разных частей тела и назначено амбулаторное лечение.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Коростенского отдела полиции и Главного управления Нацполиции в области.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине в ДТП погибли три человека.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
погибшие ДТП пострадавшие Житомирщина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
13:41
Мародерская логика: о чем говорит скандал вокруг тендера Укрзализныци мнение
13:25
Беременная Регина Тодоренко назвала свою любимую еду и показала фото
13:24
Санкции космического масштаба: в России испугались, что меры США скажутся на их космических проектах
13:00
Писатель жестко высказался об украинской политической элите: "это говно"
12:54
Что известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве
12:49
С намеком на садо-мазо. Ким Кардашьян "выгуляла" прелести в латексно-кожаном наряде: опубликованы фото Фото
12:46
Православный протоиерей объяснил, может ли УПЦ МП получить автокефалию вместо КП
12:40
В Киеве на взятке погорела "шишка" из ГФС: "cпутал сборы и поборы"
12:20
“Шизофренически-маниакальный человек”. Тука "проехался" по Путину Видео
12:16
В Совфеде РФ рассказали, как собираются отвечать на новые санкции США
12:00
“Позорище — муж”. Ани Лорак позировала в “смешном” наряде и анонсировала концерт в РФ
11:54
В Киеве девушка повесилась с плюшевым медведем в руках: опубликованы фото, видео 18+ Фото
11:50
Новые санкции США ставят под угрозу "Северный поток-2" и нефтяной бизнес России
11:38
НБУ укрепил гривню: доллар опустился ниже психологической отметки
11:20
В Сеть выложили зрелищное видео с учений украинских и НАТОвских военных Видео
11:19
“Санкционная машина CША набирает обороты”. Посольство России считает новые меры “драконовскими”
10:58
Боевики обстреляли военное авто под Золотым: есть жертвы
10:53
Луценко выложил в Сеть данные о заказчиках нападения на Гандзюк в Херсоне
10:43
На День города в Омске выставили виселицу как "обычный элемент городской обстановки"
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять