В армии США назвали причины смерти американского инструктора во Львове

21-летний военный инструктор из США Джозеф Нелк скончался во Львове по естественным причинам, не связанным с военной деятельностью

Такое официальное сообщение опубликовали представители Департамента военно-морских сил Нью-Йорка.

Также известно, что продолжается расследование смертельного инцидента.

Нелк был одним из 200 американских военнослужащих, которые 22 ноября нынешнего года приехали на Яворивский полигон ради проведения совместных тренировок с солдатами и офицерами ВСУ.

Он начал служить в Нацгвардии США в марте 2015 года после прохождения курса подготовки. В начале 2016 года он окончил индивидуальное обучение и был назначен на должность "кавалерийского разведчика". Имел награды - медаль "Служба национальной обороны" и почетная лента "Служба армии".

Напомним, о смерти американского военнослужащего во Львове стало известно в минувшее воскресенье.