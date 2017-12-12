Трагедия на Днепропетровщине. СМИ узнали подробности гибели 2-летней девочки

В Днепропетровской области 10-летний мальчик застрелил 2-летнюю сестру в селе Вакулово из самодельного устройства для отстрела охотничьих патронов, девочка погибла мгновенно.

Умершей вскоре должно было исполниться три года, ее похоронили сегодня — 12 декабря, пишет ТСН, ссылаясь на сведения правоохранителей и местных жителей.

В Вакулово дети приехали только на отдых к прадедушке, как произошла трагедия никто не знает точно.

Местные жители рассказали, что накануне пенсионер пошел на рынок, а правнука и его сестру оставил дома одних. "Человек вышел в центр за хлебом. Внук его (прадеда) сам нашел — прибежал в центр. Там расстояние небольшое, он искал дедушку и привел домой", — отметили собеседники.

Начато уголовное производство по статье "умышленное убийство", правоохранители выясняют, где именно ребенок нашел оружие. По одной из версий, орудие мальчик обнаружил на помойке рядом с домом.

"Уголовная ответственность, согласно украинскому законодательству, наступает с 14 лет. Следственными действиями будет решена степень ответственности других лиц — родителей, дедушки, которые могут быть причастны к совершению правонарушения", — сообщили в полиции Днепропетровщины.

Ранее заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин писал, что в одном из сел Днепропетровской области 10-летний мальчик, гуляя на улице, нашел самодельное огнестрельное устройство на свалке, принес находку домой показать другим детям и невольным выстрелом убил свою сестру.