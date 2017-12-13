Подробности разбоя на Житомирщине. Задержаны бандиты, отобравшие у бизнесменов 30 килограммов золота

Сотрудники спецподразделений КОРД задержали налетчиков, которые отобрали у винницких предпринимателей около 30 кг золотых ювелирных изделий на 15 млн грн.

Вооруженная группа лиц, совершивших разбойное нападение на предпринимателя под Бердичевом и похитивших ювелирные изделия на 15 млн грн, задержана в Запорожской области, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

Прокуратура Житомирской области обеспечивает процессуальное руководство по уголовному производству по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.187, ч.3 ст. 262, ч.3 ст.289, ч.2 ст.146 УК Украины. Досудебное расследование проводит следственное управление Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Установлено, что 19 ноября примерно в 19.00 группа лиц на автодороге Житомир — Могилев-Подольский в поселке Гришковцы Бердичевского района Житомирской области, передвигаясь на двух автомобилях, блокировала автомобиль, в котором двое предпринимателей возвращались с выставки ювелирных изделий и, применив автоматическое оружие, совершила разбойное нападение. Один из пострадавших, который пытался оказать сопротивление нападавшим, получил огнестрельное ранение в бедро. В результате разбойного нападения лица противоправно завладели имуществом предпринимателей, а именно, ювелирными изделиями из золота общим весом около 30 кг, стоимостью более 15 млн грн, нарезным карабином марки "ФОРТ 202" и автомобилем марки Volkswagen Tiguan, на котором они передвигались. На основании проведенных негласных следственных (розыскных) действий и дальнейшего анализа установлено, что к совершению преступлений причастны жители Одесской области.

"В среду, 13 декабря 2017 года, прокуратурой Житомирской области совместно с сотрудниками спецподразделений КОРД Главных управлений Национальной полиции в Запорожской и Житомирской областях, непосредственно перед совершением другого преступления на территории Запорожской области задержаны семь человек с оружием, боеприпасами, двое из которых одеты в форму работников полиции. В настоящее время решается вопрос о квалификации действий задержанных лиц и сообщении им о подозрении", — уточнила Гоша.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

Напомним, ранее в Киеве бандиты избили мужчину и отобрали у него 3 миллиона гривень.