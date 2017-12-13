На Черниговщине активисты разрушили памятник генералу НКВД

В городе Корюковка Черниговской области активисты сбросили с постамента бюст партизанского командира Алексея Федорова.

"Несмотря на то, что Федоров подпадает под декоммунизационное законодательство, до сих пор он продолжал стоять в центре Корюковки. По нашей информации, чиновники из ОГА всячески тормозили и саботировали процесс демонтажа идола, поэтому было принято решение не затягивать до следующего года и сбросить палача. Это последний идол чекистам, сверженный националистами", —говорится в сообщении в Facebook представителей молодежной националистической общественной организации "С14 Чернигов".

Также представители организации указывают, что Федоров лично подписывал смертные приговоры и обрекал на ссылку "врагов народа".

"Советская пропаганда слепила из Алексея Федорова героя партизанского подполья. Фактически же первый секретарь обкома партии развернул против украинского крестьянства настоящий коммунистический террор", — подчеркнули в организации.

Как уточнили в Главном управлении Нацполиции в области, официального заявления о свержении бюста Федорова не поступало, но это событие действительно произошло. По информации полиции, местные власти Корюковки не захотела портить свой имидж и ждали, пока это сделает третья сила.

В Черниговской облгосадминистрации отметили, что Федоров — спорная фигура в декоммунизации, с одной стороны — он советский партийный деятель, а с другой — участник Второй мировой войны.

Там добавили, что вряд ли стоит говорить о полном освобождении территории области от памятников советским деятелям, ведь они могут оставаться на кладбищах.

"Утверждать, что больше памятников советским деятелям в области нет однозначно нельзя", — сказал он.

Алексей Федоров — генерал-майор НКВД, дважды Герой Советского Союза. Федоров в годы Второй мировой войны являлся командиром Черниговско-Волынского партизанского соединения. Занимал посты первого секретаря Черниговского и Волынского подпольных обкомов КПСС.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове неизвестные сбросили с постамента памятник коммунисту Великановичу.