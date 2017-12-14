Убийство девочки из Кропивницкого. Мать погибшей была "больным человеком" — СМИ

Мать погибшей 12-летней Екатерины Добродий из Кропивницкого Кировоградской области — Елена, подозреваемая в убийстве дочери, работала в Кропивницком областном онкологическом диспансере анестезиологом, у женщины были проблемы с головным мозгом, из-за чего она получила вторую группу инвалидности.

Возможная злоумышленница уволилась в сентябре, она стояла на учете в психоневрологическом диспансере, рассказали ее коллеги журналистам "Обозревателя".

"У Елены были проблемы с головным мозгом, из-за чего она получила вторую группу инвалидности. Ее долго обследовали, так как не могли поставить диагноз, потом в течение полугода она лечилась", — сообщили медики.

По мнению сотрудников онкодиспансера, именно болезнь женщины и стала причиной трагедии. "Все это произошло, случилось не на голом месте. Елена была больным человеком", — добавили врачи.

В школе, где училась убитая, не верят, что причиной конфликта матери и дочери стал отказ девочки идти на уроки. "За все пять лет обучения Катя не была в школе всего шесть-семь дней!", — сообщили в дирекции учебного заведения.

Там подчеркнули, что она "замечательно училась, за три года получила два похвальных листа". "Никаких конфликтов с детьми и учителями у нее не было. Все, что можно сказать про идеального ребенка — все это про Катю", — утверждают в школе.

Напомним, Екатерина Добродий пропала 8 декабря в Кропивницком — якобы "пошла в школу и не вернулась", 12 числа ее нашли мертвой в селе Обозновка Кировоградской области. Сотрудники полиции объявили подозрение в убийстве матери погибшей.