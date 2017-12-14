Разбои в Киеве. Копы задержали налетчика, трижды ограбившего один и тот же пункт выдачи кредитов

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который на протяжении трех месяцев совершил три разбойных нападения на один и тот же пункт выдачи мгновенных кредитов.

Общая сумма материального ущерба составляет почти 10 тысяч гривень, говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

"… первое сообщение о разбойном нападении на пункт выдачи мгновенных кредитов правоохранители задокументировали в августе… В начале сентября на то же заведение совершено аналогичное нападение…", — рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

По его словам, разбойника задержали после того, как он в октябре совершил третье преступление. Злоумышленником оказался 34-летний житель столицы, который ранее был судим за совершение имущественных преступлений.

Начаты производства по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса, суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 128 тысяч гривень.

Ранее в Шевченковском районе Киева группа неизвестных обустроила псевдообменник валюты и мошенническим путем завладела десятками тысяч долларов, во время задержания один из дельцов ударил ножом полицейского.