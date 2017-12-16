Суд вынес приговор женщине, которая убила свою мать, а части тела разбросала по городу

В Полтаве к 15 годам лишения свободы приговорили убийцу собственной матери, которая расчленила тело и развезла по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

"Киевский районный суд Полтавы приговорил 44-летнюю жительницу Лубнов к 15 годам лишения свободы за убийство своей матери. Суд первой инстанции вынес приговор по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Как отмечается, психолого-психиатрическая экспертиза показала, что дочь является вменяемой и не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

Стоит отметить, что в октябре 2016 года во время ссоры с 70-летней матерью женщина зарезала ее ножом в шею. Труп дочь расчленила при помощи двух ножей и молотка и развезла в разные части города, после чего покрасила пол комнаты, на которой он лежал. Через несколько дней женщина заявила в полицию об исчезновении матери.

Через две недели возле лубенского автовокзала под елкой дети нашли голову человека, впоследствии подсудимая показала место сокрытия других частей тела и куда выбросила орудие убийства.

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что части тела принадлежат одному человеку.

Напомним, в декабре 2017 года в Одессе во время празднования дня рождения, на политической почве возник конфликт между сыном и его отцом, который перерос в драку, в ходе которой отец нанес сыну смертельные ножевые ранения.