На Закарпатье охотники убили шесть волков, фото

В селе Черная Тиса Закарпатской области на территории госпредприятия "Ясинянское лесоохотничье хозяйство" охотники убили шесть волков.

Снимки убитых животных выложил на своей странице в Facebook один из охотников, но позже удалил пост, пишут "Новости Закарпатья".

По данным издания, в комментариях под фото пользователи оставили в основном негативные отзывыв в отношении участников охоты.

Напомним, в конце ноября директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко сообщил, что в Украине в полном разгаре была охота на лосей, а природоохранники пытались добиться занесения животного в "Красную книгу".