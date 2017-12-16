Пикет и драка с полицией. На Полтавщине активисты устроили акцию у кафе, видео

В субботу, 16 декабря, в Кременчуге Полтавской области активисты партии "Национальный корпус" на бульваре Пушкина в сквере пикетировали кафе, которое, по их мнению, незаконно построено.

Несколько человек ругались матом и провоцировали патрульных, один из них применил силу, копы попросили их прекратить нарушать порядок, но в ответ прозвучали угрозы, патрульные решили задержать злоумышленника и началась драка, пишет УНИАН.

"… участники пикета решили отбить своего товарища. С криками: "Наших забирают!" они набросились на патрульных. В ответ полицейские применили спецсредства — газовые баллончики", — отметило агентство.

Сначала акция проходила практически без столкновений. Возникали словесные перепалки, но силу и спецсредства никто не применял. Несколько десятков активистов, в основном в масках, попытались обрисовать фасад здания и наклеить на него плакаты. Полицейские препятствовали им и заявили, что такие действия незаконны.

До драки участники акции приклеили на кафе несколько плакатов, после этого зажгли файеры и уже хотели уйти. После столкновения правоохранители все же задержали одного из активистов и отвезли в райотдел полиции. Сторонники политсилы потом решили ехать пикетировать райотдел. Арендатор кафе Сергей Кулинич заявил, что на заведение есть все необходимые документы и оно построено законно.

Напомним, 20 ноября в Шевченковском районе Киева активисты "Национального корпуса" разгромили киоски, которые принадлежат оператору государственных лотерей "М.С.Л.", правоохранители задержали около десяти участников акции и увезли их в райотдел.