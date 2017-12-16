На Волыни столкнулись легковушка и микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

Спасатели вытащили тело погибшего человека из искореженного автомобиля.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб на месте происшествия, а еще 3 человека были заблокированы в искореженном автомобиле", — говорится в сообщении.
Для проведения аварийно-спасательных работ были направлены сотрудники 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Рожище.
"С помощью шанцевого инструмента и гидравлических ножниц они демонтировали поврежденные элементы легкового автомобиля, освободили водителя и пассажира и передали в руки медиков, а еще один пассажир сумел выбраться самостоятельно. Водитель легковушки скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу, а 2 мужчины госпитализированы в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести", — отметили в ведомстве, добавив, что в конце сотрудники ГСЧС изъяли тело погибшего человека из искореженного автомобиля.
Напомним, в Киеве таксист-наркоман влетел в патрульное авто: пострадали два копа.