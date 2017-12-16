На Волыни столкнулись легковушка и микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 16 декабря, на Волыни на автодороге вблизи с. Кременец Рожищенского района столкнулись легковой автомобиль Opel Vectra и микроавтобус Volkswagen, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 2 человека и еще 2 травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб на месте происшествия, а еще 3 человека были заблокированы в искореженном автомобиле", — говорится в сообщении.

Для проведения аварийно-спасательных работ были направлены сотрудники 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Рожище.

"С помощью шанцевого инструмента и гидравлических ножниц они демонтировали поврежденные элементы легкового автомобиля, освободили водителя и пассажира и передали в руки медиков, а еще один пассажир сумел выбраться самостоятельно. Водитель легковушки скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу, а 2 мужчины госпитализированы в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести", — отметили в ведомстве, добавив, что в конце сотрудники ГСЧС изъяли тело погибшего человека из искореженного автомобиля.

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