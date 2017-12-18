Угнал патрульное авто и угрожал гранатой. На Николаевщине полицейские застрелили грабителя

В Николаевской области в воскресенье ночью, 17 декабря, на трассе в сторону Херсона полицейские расстреляли мужчину, который устроил погоню на патрульной машине и взорвал боевую гранату.

Сообщается, что в Херсоне неизвестный мужчина на белом автомобиле Geely совершил грабеж, данную информацию по ориентировке сразу же получили в полиции, сообщает местное издание 0512.

После преступления мужчина направился на автомобиле в сторону Николаева, но на выезде из Херсона был остановлен на посту полиции. Выйдя из автомобиля, мужчина достал боевую гранату и начал угрожать взорвать ее. На посту, кроме правоохранителей, находились другие люди, поэтому полицейские приняли решение не рисковать их жизнью и не предпринимать попыток обезвредить преступника.

"Воспользовавшись ситуацией, мужчина сел в автомобиль патрульной полиции "Toyota Prius" и начал двигаться в сторону Николаева. Но, благодаря слаженным действиям полиции, автомобиль преступника с помощью фуры был заблокирован на трассе между селами Посад-Покровское и Шевченково. Но преступник все же попытался объехать препятствие, при этом не справился с управлением и вылетел в кювет. Выйдя из машины, он начал угрожать полицейским гранатой и выдернул чеку. Полицейские приняли решение открыть огонь для предотвращения дальнейших угроз. После этого мужчина упал, граната выпала у него из рук и взорвалась", — сообщает издание.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет:

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве бандиты ограбили ювелирный магазин и скрылись от полиции.