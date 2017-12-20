Невидимый убийца. На Одесчине в доме погибли три человека, девушка попала в реанимацию

В среду, 20 декабря, в городе Раздельная Одесской области в жилом доме произошла утечка газа, погибли три человека, девушка попала в реанимацию.

В жилье дети, проснувшись утром, не смогли разбудить взрослых и обратились за помощью к соседям, а они вызвали полицию, сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в регионе.

"На момент трагедии в домовладении находилась семья из четырех человек — 31-летний мужчина, его 28-летняя жена, 8-летняя дочь и 9-летний сын, а также их 45-летняя родственница с 18-летней дочерью", — отметили в ведомстве.

Дети попали в больницу, им поставили диагноз отравление угарным газом. Предварительная причина трагедии — нарушения в работе газового котла. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, вечером 17 декабря в селе Драбовцы Золотоношского района Черкасской области в результате пожара погибли четверо детей. Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин писал, что мать их закрыла и ушла отдыхать с друзьями.