Попытка суицида. В аэропорту Запорожья россиянин неадекватно отреагировал на запрет на въезд в Украину

В ночь на 20 декабря, в аэропорту Запорожья гражданину России, прибывшему рейсом из Турции, сообщили о запрете на въезд в Украину сроком на пять лет, во время проставления отметки в паспорте он выхватил из ручной клади складной нож и пытался порезать себе руки.

Пограничники отобрали у россиянина оружие, а также оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую, угрозы его жизни нет, говорится на сайте Госпогранслужбы.

По словам представителя аэропорта, мужчина пытался покончить с собой, нанес себе несколько ранений, пишут "Українські Новини".

"… проходил таможенный контроль и его опознали как разыскиваемого по подозрению в совершении преступления… выбежал из зоны таможенного контроля в зал ожидания, где ножом нанес себе несколько ранений", — отметил собеседник. Задержанного уже передали правоохранителям.

Напомним, 18 декабря в аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом) задержали 29-летнего гражданина Ирана, который вербовал украинок для занятия проституцией в Германии. Узнать больше об инциденте можно здесь.