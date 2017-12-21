Под Горловкой российский наемник убил сотрудника "министерства ДНР" — разведка

В захваченном поселке Зайцево (находится под Горловкой) российский наемник убил сотрудника "министерства госбезопасности" самопровозглашенной "ДНР".

В рядах противника увеличивается количество проявлений немотивированной агрессии, что приводит к росту небоевых потерь, рассказал на брифинге пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные военной разведки.

"В частности, во время несения службы в карауле наемник из так называемого "1-го армейского корпуса" (террористическая "ДНР" — Ред.) совершил несколько автоматных очередей по боевикам своего же подразделения", — отметил спикер.

По его словам, также боевик "2-го армейского корпуса" — самопровозглашенная "ЛНР", находясь на передовой позиции, открыл огонь из автоматического оружия по своим приспешникам.

Ранее Александр Мотузяник, ссылаясь на сведения разведки, говорил, что на неподконтрольной Киеву части востока Украины боевики "ЛНР" хотели обстрелять позиции сил АТО из пулемета, а попали в свою же диверсионно-разведывательную группу.