Дела семейные. На Закарпатье подросток с матерью убили отца и забетонировали в колодце

Закарпатские полициейские завели уголовное производство по факту убийства 43-летнего мужчины, постоянно проживавшего в городе Хуст.

Такое сообщение опубликовали представители отдела коммуникации регионльного управления Нацполиции.

Согласно версии следствия, мужчину убили жена и несовершеннолетний сын. Кроме того, они забетонировали в колодце его труп.

"Полтора месяца назад исчез 43-летний житель города Хуст. Об исчезновении сына в полицию сообщил его отец. Пропавшего мужчину объявили в розыск. Правоохранители установили, что разыскиваемый проживал в общем доме с тремя детьми и женой, с которой был в процессе развода. Подозрение правоохранителей вызвал тот факт, что после исчезновения мужа и объявления его в розыск, в неизвестном направлении скрылись его 40-летняя экс-супруга и 17-летний сын. А во дворе хозяйка поспешно засыпала и забетонировала старый колодец. Когда правоохранители откопали его, то обнаружили на глубине около 4 метров тело разыскиваемого мужчины", - заявили в ГУ НП по Закарпатской области

По факту умышленного убийства полиция начала уголовное производство (часть 1 статья 115 Уголовного кодекса Украины). Тело убитого направлено на экспертизу. Женщину и ее 17-летнего сына, которые подозреваются в преступлении, объявили в розыск.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ужгороде застрелили гендиректора обувной фабрики.