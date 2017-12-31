В Одессе на улице убили фельдшера, подозреваемые задержаны

В субботу вечером, 30 декабря, в Суворовском районе Одессы на улице трое мужчин зарезали фельдшера скорой помощи.

Подозреваемые задержаны, сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

В Одесской городской станции скорой помощи уточнили, что погиб их сотрудник — фельдшер 3-й подстанции Андрей Овчинников, ему нанесли четыре ножевых ранения.

"… правоохранители оперативно задержаны троих подозреваемых, зарезавших 35-летнего мужчину… У него была порезана подключичная область и поперек…", — сообщил начальник ГУ Нацполиции Одесчины Дмитрий Головин.

По словам медиков, Овчинников "погиб не в результате несчастного случая или скоропостижной болезни, а в результате бандитского нападения, когда получал в банкомате зарплату — и все прекрасно понимают, что сумма была не настолько "астрономической", одно из четырех нанесенных ножевых ранений, оказалось смертельным".

Ранее в полиции сообщили, что в Закарпатской области, по версии следствия, жещина вместе с несовершеннолетним сыном убили мужчину, который приходился им мужем и отцом соответственно, а потом забетонировали в колодце тело.