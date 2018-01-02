В Ровно Mercedes влетел в забор, повреждены десятки авто, есть пострадавшие: фото с места ДТП

Во ночь на вторник, 2 января, в Ровно местный житель на автомобиле Mercedes врезался в бетонный забор и повредил около 15 метров ограждения, мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, его без сознания госпитализировали в реанимацию.

В результате столкновения были повреждены пять машин, которые стояли вдоль сооружения, а еще 20 припаркованных неподалеку транспортных средств повредили обломки забора, говорится на сайте ГУ Нацполиции в Ровенской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, второго января, около трех часов ночи на улице Евгения Коновальца областного центра", — отметили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что 26-летний житель, управляя Mercedes S500, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в забор.

Медики оценивают состояние водителя как тяжелое. В салоне иномарки находились трое пассажиров, двое их них пострадали: у 39-летнего жителя Ровно диагностировали перелом плеча, а у 40-летнего — легкие телесные повреждения. По словам врачей, все пострадавшие имели запах алкоголя, у них для проведения экспертизы взяли образцы крови.

Полицейские начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Напомним, 1 января в городе Шепетовка Хмельницкой области водитель на Mercedes на тротуаре сбил девушку с маленькой дочкой в коляске, оставил машину и сбежал с места аварии. Пострадавшая умерла от многочисленных телесных повреждений на месте происшествия, а ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию местной больницы, подозреваемый в совершении ДТП уже задержан.