Дочь Ноздровской рассказала подробности убийства матери

Дочь убитой юристки Ирины Ноздровской — 18-летняя Анастасия — заявила, что ее мать держали, а потом перерезали вены и сбросили в реку.

Девушка хочет, чтобы "убийцы своей кровью захлебнулись", пишет ТСН.

"Это может быть месть. Ее держали, а потом перерезали вены и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы, что не имеет к ним никаких претензий", — сказала она.

По словам дочери жертвы, один из тех, кто угрожал ее семье, — их сосед. "От него угрозы поступали постоянно… Он сидел в тюрьме. Он угрожает моим родителям, потому что его друг — Россошанский (Дмитрий Россошанский, обвиняемый в совершении ДТП, в результате которого погибла сестра юристки, его дядя возглавлял Вышгородский суд — Ред.)", — отметила девушка.

Мужчина утверждает, что видел соседку в последний раз на заседании суда, на котором его приятеля отправили в СИЗО. "29-го или 27-го числа (декабря — Ред.) на суде был. Последний раз ее видел", — заявил он.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов Киевской области в реке нашли ее тело. Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза. СМИ писали, что на женщине был только бюстгальтер, а в области шеи — колото-резаные раны. В полиции уже назвали основные версии убийства.

Заместитель шеф-редактора издания "Обозреватель" Анна Молчанова писала, что юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".