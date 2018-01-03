Зверское избиение парня под Киевом. Мать сказала, что подростки хотели его убить

В новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — в Глевахе Киевской области (находится под столицей) подростки зверски избили сына начальницы службы по делам детей в Васильковская районной госадминистрации Наталии Ибрагимовой.

Парень после празднования Нового года в кругу друзей шел по центральной улице один и попался на глаза "компании отморозков, которые искали жертву", они хотели его убить, написала чиновница на своей странице в Facebook.

"Этой жертвой стал мой сын, они забрали у него телефон, кошелек, паспорт, но... эта быдлота начала его зверски избивать, их было пятеро, бил каждый, добивали битой, потому что хотели убить. Когда мой сын потерял сознание, они его оставили умирать на дороге.... Как мы его нашли, как он выжил… описывать не буду", — добавила Ибрагимова.

По ее словам, молодого человека прооперировали, он находится в больнице. "У моего сына треснул череп, рассечение головы (делали операцию), две страшные гематомы головы, подозрение на перелом лопатки, руки и колени", — подчеркнула начальница.

Ранее в полиции сообщили, что 1 января около 2:30 часов в Глевахе подростки жестоко избили 18-летнего парня — наносили удары деревянной битой, руками и ногами, правоохранители уже узнали, кто причастен к преступлению.