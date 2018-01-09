"Лютая ненависть". Нардеп раскрыл новые подробности убийства Ноздровской

Народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Юрий Россошанский убил юристку, правозащитницу Ирину Ноздровскую вечером 29 декабря на остановке маршрутки в Демидове Киевской области.

Мужчина "люто ненавидел" женщину, ударил ее в горло самодельным ножом, написал политик на своей странице в Facebook.

"… 29 декабря, вечером, Юрий Россошанский и Ирина Ноздровская случайно столкнулись на остановке маршрутки в поселке Демидов", — отметил народный избранник.

По его данным, между ними началась словесная перепалка, в ходе которой мужчина

"выхватил из кармана самодельный нож и ударил им в горло Ирину Ноздровскую, после чего он схватил ее бездыханное тело, забросил на плечи и вынес с места преступления для того, чтобы затем утопить в протекающей рядом речке".

"Наутро, 30-го декабря, протрезвев и осознав, что он совершил ужасное убийство Юрий вообще-то подумывал о самоубийстве", — добавил Геращенко.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Погибшую уже похоронили.

В совершении преступления подозревают Юрия Россошанского, суд арестовал его. Возможный злоумышленник приходится отцом Дмитрию Россошанскому — водителю, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую. Благодаря усилиям правозащитницы нарушитель оказался за решеткой.

СМИ писали, что Юрий Россошанский рассказал о деталях преступления, в частности, сообщил, что нанес женщине ножом удары в шею, оттащил ее к реке, а потом сжег у себя дома в печке одежду жертвы, на которой остались капли крови.