В оккупированном Донецке прогремел взрыв

В оккупированном Донецке мужчина подорвал себя на остановке общественного транспорта.

Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

По информации горожан, инцидент произошел на ул. Кирова, рядом с остановкой ф-ки Конти. Сейчас там все службы опрашивают свидетелей и ищут останки мужчины.

"Сам себя специально подорвал гранатой. На глазах прохожих – помахал рукой и рванул", – сообщают дончане.

По неподтвержденным данным, погибшим оказался 48-летний уроженец Макеевки.