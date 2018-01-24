Очередная стрельба в стриптиз-клубе в Киеве: пострадали трое мужчин, видео

В Киеве, ночью 24 января в столичном стриптиз-клубе Chiky & Picky, что на ул. Большая Васильковская, произошла стрельба, во время которой пострадали трое мужчин.

По словам патрульных, которые прибыли по вызову, между посетителями заведения произошла ссора, после чего кто-то использовал оружие, пишет "Информатор".

Во время инцидента были ранены трое мужчин, которые, по словам очевидцев, вели себя очень агрессивно. Им на месте оказали первую медицинскую помощь. У одного из потерпевших была травма головы.

По словам охранников стрип-клуба, все произошло на улице — на ступеньках возле входа в заведение. Далее группа мужчин переместилась в сторону арки у входа в Arena-City, где даже остались следы крови.

Пока неизвестно, по каким причинам, и кто именно стрелял. От комментариев отказались как участники ссоры, так и руководство клуба.

Напомнгим, 8 января в центре Киева в стриптиз-клубе "Долс" на Большой Васильковской произошла стрельба.