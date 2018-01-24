В Чернигове маршрутка влетела в троллейбус, много пострадавших: фото и видео с места ДТП

В среду утром, 24 января, в Чернигове маршрутное такси влетело в стоявший троллейбус, пострадали 12 человек.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил УНИАН пресс-офицер патрульной полиции города Виталий Копыстко.

По его словам, водитель маршрутки не пострадал и утверждает, что его ослепило солнце.

"… дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Любецкой около девяти часов утра. Водитель маршрутки не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся троллейбусом", — отметили в полиции.

Во время столкновения женщина-водитель троллейбуса чинила токоприемники, она пострадала и в тяжелом состоянии попала в одну из черниговских больниц.

Также различные травмы получили 11 пассажиров маршрутки, в том числе девочка. Все пострадавшие госпитализированы. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в районе города Белицкое Донецкой области военный грузовик КрАЗа врезался в автобус с шахтерами, в результате аварии пострадали 17 горняков. Узнать больше о аварии можно здесь.